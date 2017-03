Jong FC Groningen geeft voorsprong uit handen

Doelpuntenmaker Tim Waterink op archiefbeeld (Foto: JKBeeld/Archief)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag met 2-2 gelijkgespeeld tegen Harkemase Boys. De Groningers stonden bij rust nog met 2-0 voor, maar vergaten in de tweede helft het goede spel door te trekken waardoor de Friezen terug konden komen.

Dominantie

Het duel in Harkema werd voor rust gedomineerd door Jong FC Groningen. De ploeg van coach Alfons Arts was een klasse beter en kwam na twintig minuten spelen terecht op voorsprong door een treffer van Marijn Ploem die van afstand raak schoot.



Spanning terug

Toen Tim Waterink na een half uur spelen vanaf de strafschopstip, na een overtreding op Pier Veldman, de voorsprong verdubbelde zaten de gasten op rozen. In de tweede helft kwamen de Friezen een stuk gedrevener uit de de kleedkamer. Dit resulteerde tien minuten na de rust in de 1-2. Klaas Schotanus bracht met een kopbal de spanning terug.



Gelijkmaker

In de 63e minuut scoorde Harkemase Boys de gelijkmaker. Doelman Stefan van der Lei wist een schot van Schotanus te keren, maar Jorco van Hezel was er als eerste bij om de rebound in te tikken. In de slotfase gingen beide ploegen nog op zoek naar de winnende treffer, maar er werd niet meer gescoord op sportpark 'De Bosk'.



Stand

Jong FC Groningen staat op de elfde plaats in de derde divisie met 36 punten uit 27 wedstrijden.

Door: RTV Noord