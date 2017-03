Oranje Nassau op schot tegen Eemdijk

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Oranje Nassau heeft zaterdag een klinkende overwinning behaald. Op eigen veld werd Eemdijk met 4-0 verslagen. Zo nam de ploeg van coach Patrick Zwart revanche voor de 3-0 nederlaag tegen deze ploeg eerder dit seizoen.

Beslissing

De oranjehemden beslisten het duel al in de eerste helft door tussen de 20e en 27e minuut drie keer doel te treffen. Marco van der Heide scoorde na twintig minuten spelen de openingstreffer en vijf minuten later verdubbelde Max Blauw de score. In de 27e minuut maakte Getuar Derguti de derde treffer namens de Stadjers.



Eindstand

In de tweede helft kon Eemdijk, dat een slechte wedstrijd spelen, ook geen vuist meer maken en schoot opnieuw Max Blauw vijf minuten na de pauze de 4-0 eindstand op het scorebord. Oranje Nassau staat op de dertiende plaats in de hoofdklasse B met 22 punten uit 22 wedstrijden.

