Derkje uit Sauwerd bakt de beste poffert

Wie bakt de beste poffert? 36 deelnemers, sommigen uit Friesland, meldden zich in Winsum voor de Grunneger Poffertdag. Voor de tweede keer werd die gehouden, na het succes vorig jaar.

'Het geheim mag ik niet vertellen, maar hoofdzakelijk spek, appel en meel. Da's alles', zegt Derkje Nanninga, de winnares van de Grunneger Poffertdag. Ze won van 35 concurrrenten. In de tent voor het Kaas- Notenhuysch van organisator Johan van de Beek proefde het publiek van de meest uiteenlopende creaties.



'Er mag veel met poffert'

'Want er mag veel met poffert', zegt jurylid Sylvia Thoma, de winnaar van vorig jaar. 'Toen won ik met walnoten,cranberries en krenten geweld in een likeurtje, je kan van alles bedenken. Maar sowieso moet de smaak goed zijn, en gaar natuurlijk.'



Derkje had er niet op gerekend dat ze zou winnen. Ze bakt nog maar zes jaar poffert. 'Ik vond een oud boekje, en daar stond een recept in. Ik heb er zelf geen variaties op bedacht', bekent ze.

