Vrouwenacht Gyas roeit opnieuw naar de tweede plaats

(Foto: Koos Bauman)

De vrouwenacht van Gyas is bij de voorjaarsklassieker Head of The River als tweede geëindigd. Net als vorige week bij de Heineken Vierkamp roeide Nereus sneller.

De Groninger acht bestond uit Marloes Oldenburg, Sophie Souwer, Ymkje Clevering, Baukje Zaaijer, Eline Feitsma, Jill Tanger, Sytske Miedema, Ivet Panjer met stuurvrouw Linde van Tilburg.



Twintig seconden achter Nereus

Gyas moest op het 7,5 kilometer lange traject midden in het veld starten en was daardoor iets in het nadeel. Het Amsterdamse Nereus mocht als eerste starten en had vrij baan op bochtige Amstel en roeide twintig seconden sneller dan Gyas over de streep.

Door: RTV Noord Correctie melden