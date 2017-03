FC Groningen weet Willem II niet te breken

Jenssen in actie (archief) (Foto: JK Beeld/Archief)

FC Groningen is er zaterdagavond niet in geslaagd om Willem II te verslaan. Het werd 1-1, alweer het elfde gelijkspel voor de FC deze competitie. Jenssen scoorde de openingstreffer, Oulare maakte gelijk. De thuisploeg kreeg kansen op meer goals, maar de Tilburgse doelman Lamprou stond keer op keer in de weg.

Op de schop

Vlak voor de aftrap bleek dat verdediger Larsen niet mee kon spelen. Daarom moest de hele achterhoede op de schop. Groningen verwerkte deze aanpassing goed en was over de hele wedstrijd gezien veruit de dominante ploeg. In de eerste helft werden er weinig echte kansen uitgespeeld. Wel was er gevaar met afstandsschoten van onder andere Bacuna en Mahi. De Griekse doelman Lamprou had op elk schot een antwoord.



Voorsprong

In de 49e minuut kwam FC Groningen verdiend op voorsprong. Een actie van Sørloth werd opgepakt door Tibbling. Het schot van de Zweed werd geblokt, maar viel voor de voeten van Jenssen die de bal langs Lamprou schoot: 1-0.



Gelijkmaker

Vijf minuten later stond het alweer gelijk. Bij de enige uitgespeelde Tilburgse aanval was het meteen raak. Een scherpe voorzet van links door Croux werd mooi ingekopt door Oulare. Gelegenheids centrale verdediger van Nieff kwam te laat.



Aanval stokt

Na deze enorme domper draaide Groningen de duimschroeven stevig aan. Willem II werd constant omsingeld. Tot aan de zestienmeter werd er goed opgebouwd, maar daar stokte het. Voorin waren Sørloth en Mahi niet in staat het hechte Tilburgse verdedigingsblok Lachman-Peters uitelkaar te spelen. Als dit wel lukte bracht Lamprou redding.



Ranglijst

FC Groningen blijft op de elfde plaats staan in de eredivisie met 29 punten uit 27 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden