Nic. dwingt beslissingswedstrijd af tegen Avanti

(Foto: RTV Noord)

De korfballers van Nic./Alfa-college zijn nog steeds in de race om een plekje in de Korfbal League. Zaterdagavond werd Avanti nipt met 22-21 verslagen. Hierdoor is de tussenstand in deze halve finale 1-1. Dinsdagavond 21 maart valt de beslissing in Groningen.

Gebrand

Na de 25-21 nederlaag in eigen hal waren de Groningers erop gebrand om in Pijnacker beter voor de dag te komen. In de eerste helft gingen beide ploegen tot 8-8 gelijk op. Voor rust nam Nic. vervolgens het initiatief en scoorde drie opeenvolgende treffers. Zo stond de ploeg van trainer Henk Jan Mulder bij de pauze met 11-8 voor.



Voorsprong in tact

In de tweede helft leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor Nic. De voorsprong bleef in tact en uitgebreid tot 22-18. In de slotfase kwam Avanti nog gevaarlijk terug tot 22-21, maar verder liet Nic. het niet komen.



Beslissing

Door deze zege wonnen beide ploegen hun uitwedstrijd en staat het 1-1 in deze serie. Het beslissingsduel begint dinsdag om 20.30 uur in de Topsporthal van het Alfa-college. De winnaar plaatst zich voor de finale in de strijd om één ticket voor de Korfbal League.

Door: RTV Noord Correctie melden