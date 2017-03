Van de Looi: 'Het gevoel om terug te komen is speciaal'

Willem II trainer Erwin van de Looi (Foto: JKBeeld archief)

FC Groningen en Willem II deelden zaterdagavond de punten. Het werd 1-1. Oud-FC Groningen trainer Erwin van de Looi kwam voor het eerst met zijn nieuwe ploeg Willem II op bezoek in Groningen.

Speciaal gevoel

De Tilburgers hielden een punt over aan de wedstrijd dankzij goed verdedigen van het centrale duo Lachman-Peters en uitstekend keeperswerk van Kostas Lamprou. 'Het gevoel om terug te komen is mooi, speciaal' aldus de trainer van Willem II.



Bijzonder duel

'Ik vond het ook een bijzondere wedstrijd, dat voelde ik ook aan mezelf deze week. Toen ik het veld op liep dan merk je wel we hebben hier hele mooie dingen met elkaar meegemaakt de afgelopen jaren. Over de wedstrijd kan ik kort zijn. We speelden onder ons niveau. Dat kwam ook door het spel van Groningen, maar wij hadden het beter moeten doen', besloot van de Looi zijn analyse.



Teleurstelling

Centrale verdediger Etiënne Reijnen was teleurgesteld door het gelijkspel. 'Thuis tegen Willem II moeten wij winnen,' vertelde Reijnen na afloop. 'We hebben ons echt leeggespeeld, creëren zelf zeven of acht goede kansen. Daar lag het vandaag aan dat je niet meer goals maakt.'



Heft in handen

FC Groningen-trainer Ernest Faber vond de 1-1 geen teleurstelling wat betreft het spel, wel qua resultaat. 'Je verdient meer dan een punt. De jongens hebben goed gespeeld. Heft in handen, je komt op voorsprong. Na de 1-1 zijn we door blijven gaan. Dan moeten we gewoon onze kansen afmaken, wat hongeriger zijn daarin.'

Door: RTV Noord Correctie melden