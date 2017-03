Donar maakt verschil tegen Amsterdam in laatste kwart

(Foto: JK Beeld archief)

De basketballers van Donar hebben na een slechte eerste helft toch het uitduel in en tegen Amsterdam met 81-73 gewonnen. In de pauze keken de Groningers nog tegen een 44-30 achterstand aan.

Achterstand

De ploeg van coach Erik Braal begon niet goed aan de wedstrijd en keek na het eerste kwart tegen een 27-18 achterstand aan. Langzaam maar zeker kwam Donar iets beter in de wedstrijd, maar bij rust stond er een Amsterdamse voorsprong van dertien punten op het scorebord.



Aanvallende run

Na de pauze zetten de Groningers vooral na een 51-39 achterstand aanvallend een paar tandjes bij. Met een run van elf punten kwam Donar bijna weer op gelijke hoogte. In het vierde kwart ging het lange tijd nog gelijk op, maar in de laatste vijf minuten van de wedstrijd maakten de gasten het verschil.



Rugblessure

Chase Fieler kwam in Amsterdam niet in actie. Hij werd wegens een rugblessure aan de kant gehouden. Topscorer namens Donar was Lance Jeter met 23 punten. Donar blijft lijstaanvoerder in de Dutch Basketball League met 44 punten uit 24 wedstrijden.

Door: RTV Noord