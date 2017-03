Midstars kan Smash'70 geen partij geven

(Foto: RTV Noord archief)

De tafeltennissers van Midstars uit Middelstum hebben zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Smash' 70 uit Hattem kansloos met 5-1 verloren.

Slechte start

De Groningers kenden een slechte start en stonden bij rust al met 3-0 achter. Arnoud Meijer verloor zijn eerste partij en hoewel Colin Rengers uitstekend partij bood aan de sterke Michel de Boer moest hij met 3-2 in games toch het onderspit delven. Jan Tammenga was niet in beste doen en verloor zijn enkelpartij kansloos.



Eer gered

Ook na de onderbreking kwam Midstars niet in de wedstrijd. Meijer en Tammenga verloren ook hun tweede enkelpartij. Colin Rengers redde de eer voor de thuisploeg door de laatste partij tegen Martijn de Vries met 3-1 te winnen.



Play-offs?

Met nog drie competitiewedstrijden op het programma staat Midstars zesde in de eredivisie met 28 punten uit elf duels. De achterstand op de nummer vier Salamanders is vier punten. De eerste vier ploegen spelen aan het einde van de competitie de play-offs, de nummers vijf tot en met acht play-outs.

Door: RTV Noord Correctie melden