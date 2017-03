Petitie Freek de Jonge haalt 150.000 handtekeningen

(Foto: RTV Noord/Niiwino Geertsema)

De petitie 'Laat Groningen niet zakken' van cabaretier Freek de Jonge, is 150.000 keer ondertekenend. Daarmee is ongeveer de helft van het aantal handtekeningen binnen dat de cabaretier voor ogen had.

