Amerikaanse acteur John Malkovich laat zich scheren in Stad

Onverwacht bezoek voor kapperszaak De Zwarte Raaf in Groningen. Vrijdag nam ineens de Amerikaanse acteur John Malkovich plaats in de kappersstoel.

'We zagen een man de zaak binnenlopen en dachten: Hij komt ons bekend voor', melden de kappers uit de Folkingestraat op Facebook. 'Blijkt het de enige echte John Malkovich te zijn!''Hij kwam hier om zijn hoofd te laten scheren en wij hadden de eer om dat te doen', schrijven ze. 'Nooit gedacht dat ik zo'n grote filmster zou scheren.'Malkovich is in Groningen vanwege zijn toneelstuk. Daarmee stond hij zaterdagavond in De Oosterpoort in Groningen.