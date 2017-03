'In Groningen heb je niet van dat nostalgische geouwehoer'

(Foto: RTV Noord)

'Barstensvol' was het zaterdag in de Groninger Archieven in de stad. Volgens Henk Scholte van de Dag van de Grunneger toal, komt dat mede omdat het publiek steeds jonger wordt.

In totaal kwamen 1100 bezoekers naar het evenement, dat helemaal in het kader stond van het Gronings. Er traden artiesten op, werden lezingen gehouden en Groningstalige boeken verkocht.



'Nostalgisch geouwehoer'

'Er is een duidelijke verjonging van het publiek', stelt Scholte. Dat komt volgens hem onder meer, omdat Groninger muziek heel erg van 'nu' is. Zo maken muzikanten nummers over dingen die nu spelen. 'In andere streektaalgebieden verheerlijken ze vooral het boerenleven van vroeger. Hier heb je niet van dat nostalgische geouwehoer.'



Als voorbeelden noemt Scholte jonge artiesten als Marlene Bakker of rapgroep Wat Aans. 'Nieuwe talenten zijn twintigers. Ze zijn eigenzinnig.' De rapgroep maakte het nummer 'Trilploat' over de aardgaswinning.



Chauvinisme

Het succes van de Dag van de Grunneger Toal komt volgens Scholte ook door de opkomst van het 'Groninger chauvinisme'. 'Dat heeft misschien wel te maken met de globalisering en de aardbevingen', denkt hij. Zo worden er nu meer Groninger vlaggen verkocht dan ooit tevoren.



Onder meer artiesten Marlene Bakker, Erwin de Vries en Harry Niehof traden zaterdag op. Het was de achtste keer dat de dag werd gehouden.

