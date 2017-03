'Het Gronings past goed bij rock-'n-roll van Chuck Berry'

Het Gronings leent zich heel goed voor de korte teksten van de zaterdag overleden rock-'n-roll-legende Chuck Berry. Dat zegt Peter de Haan (Pé Daalemmer). Met Pé en Rinus scoorde hij een hit met 'Baukelien'; geïnspireerd door Berry's hit 'Maybellene'.

'Hij heeft lekker van die staccato teksten, dat hadden wij wel door', legt De Haan uit. 'Daar hebben wij gebruik van gemaakt.'De Haan was fan van de Amerikaanse superster. Zijn dood op 90-jarige leeftijd kwam niet als complete verrassing -het moest er eens van komen- maar toch verraste het De Haan. 'Ik was in shock toen ik het hoorde. Ik heb tot diep in de nacht muziek en filmpjes van Chuck opgezocht.''Wat zo belangrijk is aan zijn muziek zijn de twee- of drietonige solo's Dat maakt het heel bijzonder. Dat maakt het rock-'n-roll', vertelt De Haan.'Rock-'n-roll kun je nooit op de computer maken. Rock-'n-roll is beleving', zegt De Haan. 'Dat kwam bij Elvis ook naar voren. Maar Elvis maakte niet zijn eigen nummers. Chuck maakte alles zelf.'Berry stond bekend om zijn schelle en snijdende gitaarintro's. Met zijn eerste song Maybellene, stormde hij in 1955 de hitlijsten binnen. Berry verkocht miljoenen platen en was als gitarist de grote inspiratiebron voor veel bands en muzikanten zoals The Rolling Stones, the Beatles en Eric Clapton.