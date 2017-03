Politie zoekt eigenaren gestolen telefoons en gouden ketting

De politie is op zoek naar de slachtoffers van meerdere berovingen in het Groninger nachtleven zaterdagnacht. Gestolen telefoons en een gouden ketting zijn teruggevonden. Wie de eigenaren zijn, is nog onbekend.

De ketting werd rond drie uur 's nachts van de nek getrokken bij een man. Dat gebeurde in de Papengang bij café Warhol. Het slachtoffer liep daar met een vrouw. Het is onduidelijk hoe de politie de ketting in handen heeft gekregen.Bij een controle in de Peperstraat vond de politie meer gestolen waar. Een groepje, dat pepperspray bij zich had, had vier telefoons, een usb-stick en een portemonnee gestolen. De drie zijn aangehouden.De eigenaren van de spullen wordt verzocht contact te zoeken met de politie.Lees je dit artikel via de app? klik dan hier voor de gouden ketting en hier voor de gestolen telefoons