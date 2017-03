GHHC houdt Laren op gelijkspel

GHHC viert de gelijkmaker uit een strafcorner (Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC hebben zondag knap met 1-1 gelijkgespeeld tegen Laren. De gasten, met onder andere Naomi van As in de gelederen, kwamen in de eerste helft op voorsprong. De Groningse vrouwen maakten na de pauze gelijk.

Openingstreffer

Voor veel publiek op sportpark 'De Harener Holt' begon GHHC met iets teveel ontzag voor de tegenstander. Laren was de betere ploeg, maar wist weinig grote kansen uit te spelen. Toch kwamen de gasten vlak voor rust op voorsprong. Doordat de verdediging van de thuisploeg vergat in te grijpen was het Maxime Kerstholt die het openingsdoelpunt wist te maken.



Gelijkmaker

Na de onderbreking gooide GHHC de schroom van zich af. De Groningers wisten het tempo uit de aanvallen van Laren te halen en stonden tactisch beter. In de 44e minuut viel de gelijkmaker uit een strafcorner. Anne van Erp sleepte de bal aan, het schot was van Leoniek Koning waarna Pam van Asperen met een tip-in scoorde.



Goed keeperswerk

In de slotfase kreeg GHHC het lastig en wist Laren de nodige kansen te creëren. Doelvrouw Jantien Gunter voorkwam met enkele mooie reddingen een beslissende tegengoal. GHHC staat op de tiende plaats in de hoofdklasse met dertien punten uit vijftien wedstrijden.



