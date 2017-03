Derde nederlaag op rij voor Be Quick

Be Quick is met een mindere serie bezig in de derde divisie. Na nederlagen tegen Magreb´90 en Jong FC Den Bosch was zondag JVC Cuijk met 2-0 te sterk voor de ploeg van coach Mischa Visser.

De nederlaag tegen Cuijk was onnodig want Be Quick was de betere ploeg en speelde met meer energie, maar op de cruciale momenten liet de ploeg het afweten. In de eerste helft waren de Groningers al de bovenliggende partij. De beste kans was voor Rick Wiersma die alleen op de keeper van Cuijk Kanters afging, maar niet wist te scoren.Na een uur spelen zette zette Jordie van der Laan de gasten op voorsprong na een fout in de defensie van de thuisploeg. Be Quick ging op jacht naar de gelijkmaker en kreeg hiervoor meerdere kansen. Daro Faraj faalde oog in oog met doelman Kanters en een inzet van Robert Talens werd van de lijn gehaald. Vervolgens kregen Twan Nieboer en Daan Driever allebei een grote kopkans. Twee keer ging de bal net voorlangs.Vijf minuten voor tijd viel de beslissing aan de andere kant. De centrale verdedigers van Be Quick waren elkaar even kwijt en hiervan profiteerde Jay van Boxtel: 0-2. Be Quick blijft ondanks deze nederlaag op de vijfde plaats staan in de derde divisie met 41 punten uit 25 wedstrijden.