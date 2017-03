Naar de kerk in een voormalige supermarkt: 'Iedereen is hier welkom'

(Foto: RTV Noord/René Walhout)

Een volle bak voor de Evangelische Gemeenschap Immanuël in Winschoten, in de voormalige Aldi aan de Venne. Twee jaar geleden werd het gekocht en met behulp van vrijwilligers opgeknapt en zondag officieel in gebruik genomen.

De Evangelische Gemeenschap Immanuël is de afgelopen jaren fors gegroeid. 'Wij als kerk willen heel dicht bij de mensen staan', vertelt voorganger William Boné. 'We willen niet alleen op zondag kerk zijn, maar ook door de week. Dat is misschien ook de reden waarom wij hier als kerk in het Oldambt groeien. Er is behoefte aan geestelijke ondersteuning, een luisterend oor.'



Plek voor ruim 500 gelovigen

De voormalige Aldi, met een oppervlakte van 2000 vierkante meter, is door de kerkgangers voor bijna 150.00 euro verbouwd. In de nieuwe kerk is plek voor ruim 500 gelovigen.



'Een heel mooie plek, een prachtig gebouw', vindt kerkganger Teunsina van der Wal. 'Maar het gaat niet om het gebouw. Het gaat erom dat er in plek in het Oldambt is waar iedereen welkom is.'



De burgemeester als speciale gast

Burgemeester Pieter Smit was speciale gast tijdens de feestelijke opening.

Door: RTV Noord Correctie melden