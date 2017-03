Lycurgus verliest topper van Orion

Abiant Lycurgus heeft zondagmiddag de topper tegen Seesing Orion uit Doetinchem met 3-2 verloren. Hierdoor is de eerste plaats in de competitie definitief uit zicht voor de ploeg van coach Arjan Taaij. De Groningers blijven steken op de derde plek.

In een enerverende wedstrijd in de topsporthal van het Alfa-college begon Lycurgus goed aan de wedstrijd en won de eerste set met 25-20. De nummer twee in de competitie Orion knokte zich terug in de wedstrijd en was de volgende twee sets de sterkste met respectievelijk 21-25 en 25-27.Lycurgus wist zich nog een keer op te richten en dwong vervolgens een vijfde set af door met 25-22 te winnen. In de beslissende set stonden de Groningers steeds achter en moesten met 8-15 uiteindelijk het hoofd buigen.Lycurgus speelt nog één duel in de reguliere competitie, op 25 maart de uitwedstrijd tegen SSS uit Barneveld. Daarna beginnen de play-offs om het landskampioenschap. De Groningers staan derde in de eredvisie met 53 punten uit 21 wedstrijden.Lees ook: Lycurgus zet Vallei Prins Volleybal aan de kant