'Wedeka moet steun zoeken bij het nieuwe kabinet'

Werkvoorzieningsschap Wedeka moet volgens vertrekkend directeur Johan Mug steun zoeken in Den Haag, om de bezuinigingen terug te schroeven. 'Als een nieuw kabinet de bezuinigen wat zou temperen, denk ik dat er nog steeds een goede toekomst is voor Wedeka.'

Volgens Mug is dat ook de oproep van diverse instanties zoals de Sociaal-Economische Raad (SER), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en werkgeversorganisatie VNO-NCW. 'Ze hebben afgelopen jaar aangegeven dat de scherpe kantjes er eigenlijk wel af zouden moeten.''We hadden in 2016 een positief bedrijfsresultaat van 3,6 miljoen. Daarmee zijn we een van de beste sociale werkbedrijven in Nederland. Alleen dat wordt volledig verpest, om het plat te formuleren, door de kortingen op de subsidie. Sinds 2011 is het ongeveer vier miljoen per jaar verminderd. Dat heeft alles te maken met het kabinetsbeleid.'Mug neemt afscheid na zestien jaar aan het roer van Wedeka, dat het hoofdkantoor in Stadskanaal heeft. 'Wedeka had een onrustige periode achter de rug, er was een hoop trammelant geweest', zegt hij over zijn entree destijds.'Mijn missie was tweeledig. De zaak financieel op orde brengen en rust brengen in het bedrijf. Dat is goed gelukt. Als je de kranten doorleest van de laatste zestien jaar, zie je weinig negatieve geluiden over Wedeka en daar ben ik blij om.'Zo moeilijk is het ook allemaal niet, volgens Mug. 'Zorg dat je een helder doel formuleert en kom niet iedere drie weken met een andere missie en visie, zoals zo vaak gebeurt. Je moet iedereen ervan overtuigen er vol voor te gaan. Beperk je kosten, zorg dat je meer en betere klanten krijgt. Dan kom je uiteindelijk wel tot een aardig resultaat.'