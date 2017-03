Hoofdverdachte RUG-fraudezaak komt voor de rechter

Hans G., de hoofdverdachte van het corruptieschandaal rond de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), moet zich maandag verantwoorden voor de rechtbank in Almelo. Vorige week stond onder anderen zijn zoon voor de rechter.

Hans G. uit Harkstede zou als hoofd Technische Dienst voor honderdduizenden euro's gefraudeerd hebben. Zo bezorgde hij zijn zoon en voormalig schoondochter baantjes bij zakenrelaties in Groningen en Peizermade.Via een constructie van fake-opdrachten en spooknota's draaide de universiteit voor de salariskosten op. In ruil daarvoor mochten de bedrijven een 'bonus' in rekening brengen.De zoon trad op papier in dienst van zakenrelaties van zijn vader. Volgens de rechters had Michiel G. moeten weten dat zijn loon afkomstig was van criminele activiteiten. '2100 euro netto per maand voor een man die nog niet was afgestudeerd en nauwelijks werkte. U heeft daar helemaal niets uitgevreten', zo beet een van de rechters hem vorige week toe.Het Openbaar Ministerie komt donderdag met de eis tegen de verdachten. Dan wordt ook duidelijk wanneer de rechtbank in Almelo uitspraak doet.