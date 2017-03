Herinneringen komen tot leven in boek over Boer en Beat

Hij is een van de iconen van Oude Pekela: Geert Begeman. Op 44-jarige leeftijd gooit de varkens- en kippenboer het roer radicaal om. Hij verandert zijn stal in een jeugdsoos: Boer en Beat.

Ruim 25 jaar lang is Boer en Beat dé plek waar de Pekelder jeugd komt. Over die periode heeft Rob Rosendahl een boek geschreven. De nu 91-jarige Begeman heeft zondag het eerste exemplaar gekregen uit handen van wethouder Hennie Hemmes van Pekela.Het is 1970 als jongeren uit Oude Pekela aandacht vragen voor de jeugdproblematiek. De kloof tussen hen en volwassen wordt steeds groter. Ze houden een ludieke dakzit-actie op de boerderij waar de destijds populaire band de Ro-d-Ys oefende.De jongeren vragen buurman Begeman om hen een nachtje te vergezellen. Na enige twijfel doet hij het, en kijkt hij samen met ze midden in de nacht naar het duel om de wereldbeker voetbal tussen Feyenoord en het Argentijnse Estudiantes. Een hechte vriendschap wordt geboren.De dakzit-actieDe dakzit-actie krijgt regionaal en landelijke media-aandacht. De overheid lost het probleem met de jeugd niet op, maar Begeman wel. Hij stopt als boer en een van zijn schuren wordt omgebouwd tot jeugdhonk Boer en Beat. Dagelijks komen tientallen jongeren om te praten en te 'chillen'. Maar dat is niet alles.Begeman organiseert ook allerlei gekke activiteiten: 'We hebben ooit een keer lopend een aantal biggen opgehaald uit Dalfsen (Overijssel). We deden er vijf dagen over om weer naar Pekela te komen. We hadden de biggen op een karretje en sliepen 's avonds bij verschillende boeren. Dat kon, omdat ik zelf ook boer was. Dat is een leuke herinnering', vertelt de oud-jeugdwerker bij zijn boekpresenatie.Ook wethouder Hemmes was vaste gast bij Boer en Beat. Hij was als vijftienjarige ondere anderen 'DJ John B. Sebastian.' 'Ik vond John Sebastian een goede zanger. Toen heb ik er een B tussengeplaatst, als DJ-naam. Het was een prachtige plek en dit boek is een soort monument vol herinneringen.'Ook Eltje Bruintjes is een bezoeker van het eerste uur. Hij kwam er dagelijks, van half zeven tot twaalf 's avonds. 'Het was altijd heel gezellig. Nooit ruzie. En als er eens ruzie was, losten we het zelf op.'Bruintjes heeft zoveel bewondering voor Begeman, dat hij een petitie is gestart om een standbeeld van hem neer te zetten in het centrum van Oude Pekela. Wethouder Hemmes is de eerste die zijn handtekening eronder heeft gezet.'Het is een goed idee, en we gaan het serieus overwegen. Vele honderden, misschien wel duizenden, hebben hier goede herinneringen aan', zegt Hemmes.Het boek over Boer en Beat is binnenkort te koop bij onder meer de lokale boekhandels.