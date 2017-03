Schutter zei tegen beschoten Groninger zakenman: 'Herken je mij nog?'

Zakenman Bert Jonker laat zich niet leiden door angst, zo zegt hij in zijn eerste interview na de schietpartij bij Thialf in Heerenveen.

Jonker, directeur van ingenieursbureau Clafis, werd op zaterdag 7 januari beschoten bij het ijsstadion. Hij zat in zijn auto en gaf gas op het moment dat de schutter zijn wapen trok. Daardoor is hij alleen in zijn hand geraakt. Hij is inmiddels geopereerd, zo meldt Omrop Fryslân De verdachte is de 56-jarige Charles Reinier van der Wouden. Hij vroeg Jonker: 'Herken je mij nog?' Van der Wouden heeft een zakelijk conflict met Jonker vanwege een bedrijfsovername enkele jaren geleden.Jonker heeft enige tijd in een 'safehouse' gezeten, maar hij kan zich nu weer vrij bewegen. Zijn onbevangen houding is wel veranderd, vertelt hij aan de Friese omroep.De schutter is nog altijd niet opgepakt. Er is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Hij is mogelijk in het buitenland.