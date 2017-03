Gronings Kamerlid Beckerman krijgt portefeuille gaswinning namens SP

Aankomend Kamerlid Sandra Beckerman uit Groningen krijgt de portefeuille gaswinning namens de SP. Dat heeft de partij dit weekend besloten.

Tot nu toe hield Eric Smaling uit Weesp zich namens de SP bezig met de gaswinning in het parlement. Hij keert waarschijnlijk niet terug in de Kamer.Beckerman zei eerder tegenover RTV Noord dat er veel moet veranderen in Den Haag. 'Ik merk dat we het als Groningers niet cadeau krijgen. We moeten alles bevechten. Het verlaten van de gaswinning, het bevechten met de NAM. Het valt me heel erg tegen dat er niet wordt geluisterd naar de Groningers. De ergste scheur die ik heb opgelopen in mijn jeugd, was eentje in een roze jurkje die ik kreeg. Nu zijn er kinderen met scheuren in hun kamer. Dat vind ik erg.'Het is nog niet bekend wie bij de andere partijen verantwoordelijk worden voor het gasdossier.Beckerman is op dit moment nog Statenlid in Groningen. Komende donderdag wordt ze geïnstalleerd in de Tweede Kamer.