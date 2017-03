Provincie houdt inloopbijeenkomst over bruggen Zuidhorn

De provincie organiseert volgende week woensdag een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de bruggen in Zuidhorn.

Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden zich laten informeren over de sloop van de oude brug tussen Zuidhorn en Noordhorn, het inhijsen van de nieuwe beweegbare brug en de hinder die deze werkzaamheden met zich meebrengen.De brug gaat vanaf april tien tot veertien weken lang dicht voor al het verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een pontje ingezet. Afgelopen jaar gebeurde dat ook al. Verder gaan er bussen rijden.Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden ook vragen stellen over de nieuwe spoorbrug die bij Zuidhorn komt. Die wordt in juli geplaatst. Daarnaast geeft de gemeente Zuidhorn informatie over het plan voor de herinrichting aan weerszijden van de brug.De nieuwe bruggen zijn nodig vanwege de verbetering van de vaarweg tussen Delfzijl en Lemmer. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt verhoogd, zodat er hogere schepen onderdoor kunnen varen.De inloopbijeenkomst is op woensdag 29 maart tussen 18.00 en 20.00 uur in Zaal Balk in Zuidhorn.