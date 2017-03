KloukQuiz: 7 dagen 7 vragen, dag 4

Speel in de Grunneger week van RTV Noord mee met de quiz 7 dagen 7 vragen Klouk! Weet jij het meest van Stad en Ommeland? Doe dan snel mee met de quiz!

Elke dag om 18.30 uur komt er een nieuwe KloukQuiz online. Als je alle kloukvragen in de komende 7 dagen goed hebt, maak je kans op een Kloukpakket. Veel succes!Werkt de KloukQuiz niet goed in de app? Druk dan op deze link en speel daar de 7 dagen 7 vragen KloukQuiz.Dit zijn de antwoorden van de vorige KloukQuiz:1. Welke plaats ligt het dichtst bij de Friese grens? - Marum2. Welke flamboyante Groninger dichter behoort tot de best verkopende dichters van Nederland? - Jean Pierre Rawie3. Hoe noem je een stommeling in het Gronings? - Kounavvel4. Hoe heet deze Roomse kraamkliniek in Sappemeer uit 1937 waar honderden mensen werden geboren? Tegenwoordig is het een woonzorgcentrum voor ouderen? - St.Jozef5. Wat betekent de uitdrukking 'de wichter hebben knienen lös in t hok'? - De meisjes dragen geen bh6. Bij welke toegangsweg naar de stad Groningen staat stadsmarkering De Joker? - A77. Waar groeide topzwemster Ranomi Kromowidjojo op? - Sauwerd