Vervalst geld gevonden bij milieucontrole in natuurgebieden

(Foto: Staatsbosbeheer)

Een stapel vervalst geld, twee bankstellen, 120 kuub paardenmest en een tiental asbestdumpingen. Dat is onder meer aangetroffen bij een grootschalige controle op milieuhandhaving in natuurgebieden in de drie noordelijke provincies afgelopen vrijdag.

Illegaal

Op meerdere plekken werden illegale mestuitrijdingen en mestlozingen op oppervlaktewater aangetroffen. Een leliekweker transporteerde grond zonder de juiste papieren.



Tas met waardevolle spullen

In totaal werden 25 processen-verbaal opgemaakt. Veertien baasjes van loslopende honden kregen een bekeuring. Verder werd bij Anloo een gestolen tas met waardevolle spullen gevonden. Deze is teruggebracht naar de eigenaresse.



Tientallen opsporingsambtenaren

Aan de jaarlijkse controle deden 75 opsporingsambtenaren mee van verschillende instanties, zoals Staatsbosbeheer, de politie, waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe.

