Oude vuurtoren Schiermonnikoog wordt weer wit

De door algen groen uitgeslagen witte vuurtoren van Schiermonnikoog wordt aangepakt. Mede door een gift van een anonieme geldschieter kan de opknapbeurt worden betaald.

Ook de omgeving van de vuurtoren wordt aangepakt. Het hele terrein wordt vrij toegankelijk. Er worden bankjes geplaatst en er komt een informatiebord.Het opknappen van de toren gebeurt op initiatief van eilanders. De kosten worden geschat op 60.000 euro, waarvan KPN en Rijksmonumenten tweederde betalen. De rest wordt betaald door de anonieme geldschieter.De toren dateert uit 1854 en werd als vuurtoren in 1909 overbodig. In 1950 werd het een watertoren. In 1992 nam KPN de toren over om er een zendmast van te maken.