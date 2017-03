KloukQuiz: 7 dagen 7 vragen, dag 5

Speel in de Grunneger week van RTV Noord mee met de quiz 7 dagen 7 vragen Klouk! Weet jij het meest van Stad en Ommeland? Doe dan snel mee met de quiz!

Elke dag om 18.30 uur komt er een nieuwe KloukQuiz online. Als je alle kloukvragen in de komende 7 dagen goed hebt maak je kans op een Kloukpakket. Veel succes!Werkt de KloukQuiz niet goed in de app? Druk dan op deze link en speel daar de 7 dagen 7 vragen KloukQuiz.Dit zijn de antwoorden van de vorige KloukQuiz:1. Hoe heet het kleine podium achter de Stadschouwburg? - Het Kruithuis2. In welke gemeente ligt Midwolde? - Leek3. Hoe wordt een huilebalk in het Gronings genoemd? - Grienderd4. Waarvoor ontving de stad Groningen in 2002 een award? - Beste fietsstad van de wereld5. Welke oud-president van de voormalige USSR opende in 2003 de tentoonstelling "Het Russische Landschap" in het Groninger Museum? - Michail Gorbatsjov6. De voormalige gemeente Reiderland en woningstichting Acantus wilden in 2008 een compleet dorp gaan slopen. Welk dorp? - Ganzedijk7. Op 13 april 2008 brak tijdens een voetbalwedstrijd in de Euroborg brand uit op de noordtribune. Tijdens welke wedstrijd was dit? - FC Groningen – Ajax