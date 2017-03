Stormloop bij advocatenkantoor na uitspraak in rechtszaak immateriële schade

Bij advocatenkantoor De Haan in Groningen hebben zich inmiddels meer dan duizend Groningers gemeld met immateriële schade als gevolg van de gaswinning.

Sinds het advocatenkantoor begin deze maand de rechtszaak won die was aangespannen namens 127 gedupeerden, is de NAM aansprakelijk voor de immateriële schade die mensen in het aardbevingsgebied lijden. Het gaat daarbij om psychische klachten als stress, angst, slapeloosheid, burn-out en aantasting van het woongenot.Volgens advocaat Pieter Huitema is het druk, maar kan De Haan Advocaten de toeloop goed aan. 'We doen namens de stichting WAG ook de zaak rondom waardevermindering van woningen in het aardbevingsgebied, dus we zijn wel wat gewend. We werken er met een heel team aan.'Huitema mikt bij de vergoeding van de immateriële schade op collectieve schikkingen. Omdat er mogelijk duizenden inwoners zijn met vergelijkbare problemen, gaat het advocatenkantoor categorieën maken van mensen met vergelijkbare immateriële schade. Per categorie wil Huitema dan een zaak beginnen, zodat mensen dan niet afzonderlijk hoeven te procederen.Het advocatenkantoor vertaalt de klachten in schadeclaims. 'Hoe meer het woongenot is aangetast, hoe hoger de claim. Daarnaast heb je de categorie van mensen die psychische klachten hebben en die bij een arts lopen. Dat kan ook door een arts worden verklaard', aldus Huitema.Het is nog altijd onduidelijk of de NAM tegen de uitspraak in beroep gaat, zegt Huitema. 'Ik heb de NAM aangeschreven en gevraagd om overleg. Ik heb daar nog geen reactie gehad, maar we houden daar uiteraard wel rekening mee.'