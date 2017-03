Lopend Vuur: Basisscholen moeten meer aandacht aan het Gronings besteden

Kinderen leren op school hun moerstaal te spreken en te schrijven. Nederlands dus. Op veel basisscholen wordt daar ook Engels en soms Duits aan toegevoegd.

Op de middelbare school komen er eventueel ook talen als Frans en Spaans bij.Maar hoe zit het met het Gronings? Op c.b.s. De Höchte in Alteveer werd afgelopen vrijdag een hele dag aan het Gronings besteed . De school vindt het belangrijk dat kinderen de Groninger taal gebruiken en kennen.Wat is jouw mening? Moeten basisscholen meer aandacht aan het Gronings besteden?