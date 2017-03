PvdA-plan Plasterk wordt in Loppersum al in de praktijk gebracht

Het plan van minister Ronald Plasterk is geboren uit teleurstelling. Samenwerking van de PvdA en GroenLinks kan wel, maar dan moeten we redeneren vanuit onze eigen kracht. Dat zegt wethouder Bé Schollema in Loppersum. In de Lopster gemeenteraad vertegenwoordigt hij zowel de PvdA als GroenLinks.

Plasterk vindt dat zijn partij na de grote verkiezingsnederlaag op moet gaan in een links blok met GroenLinks-voorman Jesse Klaver als boegbeeld. Schollema: 'In Loppersum had links bij de gemeenteraadsverkiezingen vier zetels gewonnen. We hebben toen de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe we een inhoudelijk alternatief konden bieden voor de toenmalige coalitie. Wat een aantal landelijke PvdA'ers nu doet, is tijdens de begrafenis van opa alvast de boedel verdelen en dat is te vroeg'.Schollema is een rasechte PvdA'er. 'Ik ben met een rood rompertje aan geboren en die heb ik gevoelsmatig nog steeds aan', lacht hij. Toch is hij ook lokaal lid van GroenLinks geworden. 'Daar heb ik een pittige discussie over gevoerd met het PvdA-partijbestuur in Amsterdam, maar ik heb het wel gedaan. Ik voel me verbonden met GroenLinks in Loppersum.'Het grote verlies van de PvdA doet Schollema pijn. 'Wat me nog het meest dwarszit, is dat andere partijen zeggen dat we dit niet hebben verdiend. Maar ik denk dat we het op landelijke niveau wél hebben verdiend. Mensen op straat hebben last van de keuzes die we hebben gemaakt en dat moet anders.'Schollema besluit: 'De PvdA moet gewoon blijven bestaan, maar er moet wel flink wat veranderen, het liefst in samenwerking met anderen zoals GroenLinks'.