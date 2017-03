Kaartverkoop musical Jacques J. start dinsdag

De kaartverkoop van de musical Jacques J. gaat dinsdag van start. Muziektheater GOOV brengt het stuk op de planken.

Het vertelt het verhaal van Jacques J. d'Ancona, wiens leven verweven is met musical en kleinkunst. d'Ancona wordt de dag van de première, op 14 september, tachtig jaar oud.In de voorstelling komt een mix van historische feiten en journalistieke bevindingen over Groningen in de oorlog, het Dagblad van het Noorden, RTV Noord, de studio's van Aalsmeer en natuurlijk FC Groningen voorbij.De musical gaat op 14 september in première in de Groninger Stadsschouwburg. De show draait tot en met 17 september.