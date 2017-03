Man dood gevonden in camper

(Foto: Dennie Gaasendam)

In een camper op een kampeerterrein in recreatiegebied Borgerswold in Veendam is maandagmiddag het lichaam van een man gevonden.

De brandweer heeft metingen naar koolmonoxide verricht, maar niets kunnen vinden. De politie doet momenteel onderzoek bij de camper. Volgens een woordvoerder zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Door: RTV Noord Correctie melden