Vier jaar cel geëist voor 'per ongeluk' neersteken vriendin

Een 28-jarige man uit Delfzijl hangt een celstraf van vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, boven het hoofd voor het neersteken van zijn vriendin. Dat gebeurde op 30 november vorig jaar in Leek.

De man en zijn vriendin waren vanuit Groningen naar de woning van de vrouw in Leek gegaan. De vrouw werd bij haar woning in een steegje neergestoken. Ze had steekwonden in haar hals, jukbeen en lies.



Volgens de man hadden twee mannen hen belaagd. Hij wilde zijn vriendin beschermen en zwaaide daarom met een mes. Het was niet de bedoeling dat de vrouw zou worden geraakt.



Hulpeloos achtergelaten

In plaats van zijn vriendin te helpen, rende de Delfzijlster weg. Hij pakte de bus en reisde terug naar Groningen. De vrouw bleef bloedend op straat achter. De rechter vroeg waarom de man dit deed. 'Ik was in een shock', zei hij. De officier van justitie geloofde niets van dit verhaal.



Het slachtoffer uit Leek vertelde dat zij in de steeg niet door mannen waren belaagd, maar dat zij de relatie wilde beëindigen. Haar vriend had haar kort voordat hij stak nog gedreigd haar gezicht open te rijten als ze bij hem weg zou gaan. Ook zou hij haar haren afsnijden.



Uitgebreid strafblad

De man heeft een uitgebreid strafblad, dat vooral uit geweldsdelicten bestaat. Hem hing nog een voorwaardelijke celstraf van drie maanden boven het hoofd. Die moet hij volgens de officier van justitie nu ook uitzitten. Naast de celstraf eiste de officier een schadevergoeding van ruim 5.600 euro voor het slachtoffer.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

