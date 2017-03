Schermdijk Delfzijl krijgt een nieuwe beschermlaag

(Foto: Koos Boertjens)

Volgende maand start een grootschalige renovatie van de Schermdijk in Delfzijl. Dat is de dijk die het Zeekanaal en de havenmonding afschermt van de Waddenzee.

Nieuwe steenlaag

De klus kost ruim zes miljoen euro. Voor dat geld krijgt de dijk over een lengte van 3,5 kilometer een compleet nieuwe steenbekleding over de bestaande asfaltlaag. Dat gebeurt aan beide zijden van de dijk. De nieuwe steenlaag is nodig om de dijk te beschermen tegen erosie door de getijden en de golfslag.



Herfst 2018

De Schermdijk, waar tegenwoordig windmolens van Eneco op staan, werd ongeveer vijftig jaar geleden aangelegd. Het is voor het eerst dat de dijk grondig wordt gerenoveerd. Groningen Seaports verwacht dat de opknapbeurt in de herfst van 2018 is afgerond.

