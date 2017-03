Overval in Bad Nieuweschans: caissière scande eerst het mes

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van acht jaar tegen een 25-jarige man uit Veelerveen. De man pleegde in augustus vorig jaar vier overvallen op tankstations en supermarkten, waaronder de Coop in Bad Nieuweschans.

De man eiste daarbij telkens onder bedreiging van een mes geld. Behalve in Bad Nieuweschans sloeg de Veelervener ook toe in Assen, Dieren en Nijmegen. De buit bedroeg een paar honderd euro. Een vijfde overval op een Kruidvat in Amersfoort mislukte. De caissière weigerde geld af te geven, omdat ze bang was dat ze dan haar baan zou verliezen. Uiteindelijk vluchtte de overvaller de winkel uit.Zijn dreigementen met het mes in de Coop in Bad Nieuweschans maakten in eerste instantie geen indruk. De caissière was te druk met het scannen van de boodschappen en scandeook het mes. Toen pas had ze door dat ze werd overvallen en gaf ze de man geld mee.Na de overval in Bad Nieuweschans stopte zijn rooftocht. De Veelervener werd in Winschoten op het treinstation opgewacht door agenten. Die vermoedden dat de overvaller zich per trein verplaatste. De overvallen waren door camera's vastgelegd en de man werd op de beelden herkend.De man heeft bekend en zegt dat zijn gokverslaving hem tot de overvallen had bewogen. Hij had niet de intentie om echt te steken, zei hij tegen de rechters. Die indruk hadden de slachtoffers niet. Die waren nadien volledig van de kaart.De man werd in 2012 al tot vier jaar cel veroordeeld voor overvallen in de omgeving van Nijmegen.