Ideeën voor 'Het Hogeland': veerdienst, betere jachthavens of Tiny Houses

Een veerdienst tussen de Eemshaven, Noordpolderzijl en Lauwersoog. Een proef met Tiny Houses. Of: een verbetering van de jachthavens.

Eén van deze drie ideeen moet straks uitgevoerd worden in de nieuwe nog te vormen gemeente in Noord-Groningen.Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben de afgelopen weken ideeën van inwoners verzameld. Een zogeheten 'dromennajaagcomité' heeft de beste ideeën geselecteerd. Deze dromen zijn volgens het comité voor de gehele gemeente het nuttigst.Door een nieuwe veerdienst kan iedereen genieten van de Waddenzee en de zee grenzen van de gemeente. Het idee voor de nieuwe jachthavens en een betere vaarverbinding zou recreatie en toerisme in het gebied kunnen bevorderen. Tiny Houses zijn kleine huisjes waarin bewoners in een kleine omgeving op ecologische wijze kunnen wonen.Donderdagavond is er een congres waar de aanwezigen op één van de drie dromen kunnen stemmen. De droom met de meeste stemmen wint.Tijdens de bijeenkomst gaan inwoners, ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties en dorpsverenigingen met elkaar in discussie over de nieuwe gemeente. Vragen die centraal staan tijdens de avond zijn: Hoe moet de gemeente eruit zien? Welke invloed heeft de herindeling nu eigenlijk? Gaat de rol van de gemeente(n) veranderen?Het congres over de droomideeën is donderdag van 18.45 tot 22.30 uur bij Rietland, Oosterseweg 62 in Zuidwolde.Ondertussen loopt er ook een wedstrijd voor de naam van de nieuwe gemeente. Bewoners kunnen stemmen voor de naam Hunsingo, Marenland of Het Hogeland. In een poll van RTV Noord kreeg de laatste variant bijna 75 procent van de stemmen.