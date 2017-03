Provincie bezorgd over mogelijke overname AkzoNobel

De provincie Groningen volgt de mogelijke overname van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG Industries met argusogen.

Net als Gelderland, Overijssen, Noord- en Zuid-Holland heeft Groningen zorgen over de overname. Het verf- en chemiebedrijf heeft 14 vestigingen in de provincies waar ruim 5000 mensen werken. Daarnaast investeert AkzoNobel veel in duurzaamheid en onderzoek.'AkzoNobel is één van de grootste verfbedrijven ter wereld en een koploper op het gebied van duurzame innovatie. Tussen AkzoNobel en PPG is veel overlap. Deze overname zet meer dan 5000 banen op het spel in de provincies', zeggen gedeputeerden Patrick Brouns (Groningen), Michiel Scheffer (Gelderland), Eddy van Hijum (Overijssel) en Adri van Bom-Lemstra (Zuid-Holland).Voor de vestiging van Akzo op het chemiepark in Delfzijl werken 375 mensen.Gedeputeerde Brouns wil Akzo graag in Nederland houden: 'Akzo is een belangrijke spil in het verduurzamen en vergroenen van ons chemisch cluster. Samen maken we werk van innovatie en bouwen we aan de economie van de toekomst. Een slimme en schone economie die zorgt voor groene groei en werkgelegenheid.'