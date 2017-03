Grootegast heeft haar K.B. Dijkstralaan

Grootegast heeft sinds maandagmiddag een straat vernoemd naar haar afgelopen zomer overleden burgemeester Kor Dijkstra. In de stromende regen onthulden zijn kleinkinderen het bordje van de K.B. Dijkstralaan.

Dijkstra was in totaal 26 jaar burgemeester van Grootegast. Hij was daarmee de langstzittende burgemeester van Nederland. Afgelopen zomer overleed hij plotseling aan de gevolgen van een longontsteking.'Het was zijn plan om de enige burgemeester van de heringedeelde gemeente Grootegast te zijn, maar dat heeft helaas niet zo mogen zijn', zei locoburgemeester Tjabbo Smedes, die bij de onthulling van het straatnaambord een toespraak hield.De K.B. Dijkstralaan heette tot maandagmiddag de Stadhouderslaan. 'Dit is de belangrijkste weg in het Roblespark, alle straten komen hier op uit. Dat heeft Kor wel verdiend. Hij heeft hier zelf ook nog gewoond. Praktisch gezien komt het omdopen van juist deze straat ook goed uit, want hier staan geen huizen.'In zijn toespraak zei Smedes onder meer dat Dijkstra een man van weinig woorden was, maar overal over nadacht. 'Hij had een verschrikkelijk goed geheugen, waar we graag gebruik van maakten. Nu moeten we daarvoor het archief in', aldus Smedes.'Kor heeft er bovendien voor gezorgd dat hier van alles ontwikkeld is en dat Grootegast klaar is voor de gemeentelijke herindeling.' Op 1 januari 2019 gaat Grootegast op in de nieuwe gemeente Westerkwartier.