Expositie Kakhiel: studentenhumor in stripvorm

(Foto: Kakhiel) (Foto: Kakhiel) (Foto: Kakhiel)

Foto's, voorzien van een tekstwolkje, zoals we die kennen van stripverhalen, met teksten van een hoog studentikoos gehalte. Onmiskenbaar het werk van 'Kakhiel'.

Het Nederlands Stripmuseum in Groningen wijdt vanaf vrijdag 24 maart een tentoonstelling aan de maker, die op internet is uitgegroeid tot een fenomeen.



Zelf meedoen

Op de tentoonstelling zijn voor het eerst zijn grappen op levensgrote foto's te bewonderen: zo'n 450 in totaal. Bezoekers kunnen zelf ook 'interactief' meedoen. Op verschillende plekken in de expositie hangen de bekende zwarte wolkjes met witte teksten, waarmee ze op de foto kunnen.



Wie is Kakhiel?

Op de tentoonstelling is ook aandacht voor 'Kakhiel' zelf. Voor het eerst wordt zijn levensverhaal uit de doeken gedaan, belooft het museum. Maar wie er precies schuilgaat achter 'Kakhiel', blijft een goed bewaard geheim.



De Kakhiel-tentoonstelling duurt tot en met 3 september.

Door: RTV Noord Correctie melden