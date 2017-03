Ronald op promotour met Donald Trump

RTV Noord is op zoek naar 't Schierste Grunneger woord van 2017. Gebelschop (masker) is één van de drie genomineerden.

Elk woord heeft ook een eigen 'ambassadeur'. Voor gebelschop (ook geschreven als gebelskop of gebilschop) is dat voormalig RTV Noord-coryfee Jaap Nienhuis.Ronald ging met Jaap op pad om stemmen binnen te halen voor de Groningse vertaling van masker. En daar was Donald Trump af en toe ook even bij...