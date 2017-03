Man in camper stierf een natuurlijke dood

(Foto: Dennie Gaasendam)

De dode man die maandagmiddag in een camper is gevonden, is een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de politie.





Eerder op de dag deed de politie onderzoek bij de camper. Toen zei een woordvoerder al dat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf.



