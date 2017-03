Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogelstand

Het gaat bedroevend slecht met de weidevogels. Dat zegt Natuurmonumenten op de eerste dag van de lente. De grutto, scholekster, kievit, veldleeuwerik en kemphaan laten zich steeds minder zien op onze graslanden.

Volgens Natuurmonumenten zijn veranderingen in de landbouw de voornaamste oorzaak. Van de 40.000 boeren in ons land die agrarisch natuurbeheer toepasten, zijn er nog maar 16.000 over. Dat betekent dat er vroeg wordt gemaaid, meer meststoffen worden gebruikt en dat de grondwaterstand omhoog gaat.Op een locatie bij molen 'Meervogel' in de Noorder Hoeksmeersterpolder bij Garrelsweer vertelt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten wat er aan de hand is.'Hier gaat het nog goed. Dit is misschien wel het pareltje van het Groninger land wat betreft weidevogels. Maar ieder jaar zijn er minder weidevogels', zegt hij. 'Het aantal grutto's bijvoorbeeld is sinds de jaren '70 bijna met 80 procent afgenomen. Bij Garrelsweer is dat ook het geval.'Vooral in de agrarische gebieden gaat het volgens Zwiers dramatisch achteruit. 'Er komt te veel mest op het land en het is te droog. Daardoor zijn er te weinig insecten voor de kuikens'.De oplossing moet volgens gevonden worden bij de consument, denkt Zwiers. Die moet meer over hebben voor landbouwproducten die de weidevogelstand sparen. 'We moeten een paar dubbeltjes meer betalen voor een liter melk. Want we kunnen met z'n allen wel naar die boer wijzen, maar die staat ook tot de lippen in de schuld waardoor hij niet om intensieve landbouw heen kan'.Natuurmonumenten vindt dat een nieuw kabinet aandacht moet besteden aan de weidevogelstand. 'Voor het te laat is.'