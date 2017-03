Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor verfraaiing aardbevingsgebied

Dorpen in één van de negen Groningse aardbevingsgebieden kunnen weer een subsidie aanvragen om hun omgeving te verfraaien.

Maandag is de tweede ronde van 'Dorpsvisies en Landschap' van start gegaan. Het gaat bijvoorbeeld om een aanvraag voor de versterking van een wierde of het herstel van oude cultuurhistorische paden.Dit leefbaarheidsprogramma van 'Kansrijk Groningen' wordt betaald door de NAM, de provincie Groningen en andere partijen, die meedoen op basis van 'cofinanciering'.Bij de eerste ronde in 2016 kregen negen dorpsprojecten geld uit dit fonds. Landschapsbeheer Groningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.De dorpen kunnen hun aanvraag indienen tot 28 april. Aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Dorpsvisies en Landschap. Dorpen die geselecteerd worden, krijgen vervolgens zes weken tijd om de plannen verder uit te werken. Daarna beslist het programmateam welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.Er is een aantal voorwaarden. De dorpsbewoners moeten zelf ook de handen uit de mouwen steken bij de uitvoering van het project. Daarnaast moet de beoogde projectlocatie direct beschikbaar zijn.De voorwaarden en een toelichting op het programma zijn te vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen.