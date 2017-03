Auto botst op boom

(Foto: 112Groningen/Martin Nuver)

Op de Siersteenlaan in de stad Groningen is maandag aan het einde van de middag een automobiliste op een boom gebotst.

Volgens een omstander is de vrouw met de schrik vrijgekomen. Wel liep de auto flinke schade op. De weg is in verband met het ongeval tijdelijk afgesloten.

Door: RTV Noord Correctie melden