Scheepswerf failliet, 56 mensen op straat

Scheepswerf De Hoop in Foxhol gaat failliet. Volgens directeur Patrick Janssens is er geen redden meer aan.

De 56 medewerkers zijn enkele weken geleden al naar huis gestuurd. Maandag hebben ze te horen gekregen dat het definitief over en uit is. Janssens verwacht dat het faillissement dinsdag wordt uitgesproken.'We doen dit om onze andere werf, in Lobith, te kunnen laten voortbestaan', zegt Janssens. 'Daar hebben we voldoende werk voor. Maar voor 'Foxhol' is de orderportefeuille leeg.'Ondanks het aantrekken van de economie is er geen uitzicht op verbetering, schetst Janssens. 'Wereldwijd liggen duizenden schepen op het droge. Die moeten eerst allemaal weer in de vaart komen. En dan zijn er nog de schepen die bij de werven in voorraad zijn. Pas als die allemaal ook in gebruik zijn, komen er misschien weer nieuwe orders.'Dat verklaart ook waarom de werknemers van de werf in Foxhol niet kunnen worden overgeplaatst naar Lobith. Woensdag is er een personeelsbijeenkomst op de werf in Foxhol, georganiseerd door vakbond FNV Metaal.Volgens vakbondsbestuurder Albert Kuiper staat het aanstaande faillissement van De Hoop niet op zichzelf. 'Er is in de scheepsbouw eenaan de gang. De werven die met goedkoop buitenlands personeel werken, slepen de orders in de wacht. De rest heeft het nakijken.'Kuiper wijst erop dat alleen de personeels-b.v. van De Hoop failliet gaat. De werf zelf blijft eigendom van Janssens. 'De kans op een doorstart onder zijn leiding is inderdaad nihil', denkt Kuiper.Janssens zelf stond vorig jaar in de Quote 500 met een geschat vermogen van 65 miljoen euro. Kuiper: 'Hij gaat gewoon verder, maar ik heb die 56 werknemers op mijn netvlies'.De vakbondbestuurder vervolgt: 'Er zijn andere partijen die wellicht interesse hebben, omdat ze wel voldoende orders hebben die ze kunnen onderbrengen bij De Hoop.''Zo'n overname van een kant-en-klare werf is een buitenkans, maar moet dan wel binnen half jaar gebeuren. Want zonder gespecialiseerd personeel heb je een lege werf en die is niet veel waard.'