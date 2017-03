Tbs'er op rooftocht tijdens verlof

Voor twee overvallen, een diefstal en een gijzeling op 15 december is tegen een 45-jarige man tbs met dwangverpleging geëist. De man verbleef in de Van Mesdagkliniek en was die dag op onbegeleid verlof.

Hij had nog maar een maand als tbs-er te gaan, maar ging toch in de fout. Daarom eiste de officier ook een jaar voorwaardelijke celstraf.



Geschreeuw

Op die bewuste dag in december stapte de man de coffeeshop binnen om een babbeltje te maken. Daarna drong hij tot twee keer toe een willekeurige woning binnen aan de Koeriersterweg en de Bosch van Rosenthalstraat.



Terwijl hij één van de bewoonsters vasthield aan haar kleding, zocht hij naar geld. Door het harde geschreeuw van de vrouwen sloeg de man uiteindelijk op de vlucht.



Overval

Daarna beroofde hij een maaltijdbezorger van zijn scooter en geld. Vervolgens overviel hij een vestiging van Domino's Pizza's. Een medewerker werd bedreigd met een vuurwapen. De buit bedroeg 70 euro.



De overvaller droeg ondanks de wintermaand een korte broek en een gele muts. Door deze opvallende kleding werd de man snel opgespoord. Hij reed op dat moment rond op de gestolen scooter.



'Gedrogeerd'

De man ontkende de daden. Hij was tijdens zijn bezoek aan de coffeeshop gedrogeerd, zei hij tegen de rechters. De man zit sinds 2002 in de tbs-kliniek voor gewapende overvallen. De officier eiste ook een schadevergoeding van 2400 euro voor de slachtoffers.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden