'Hoofdverdachte RUG-fraude speelde Sinterklaas met andermans portemonnee'

'Ik heb grove fouten gemaakt en ben schromelijk in gebreke gebleven. Ik begrijp niet hoe mij dit heeft kunnen overkomen.'

Dat verklaarde de hoofdverdachte in het corruptieschandaal rond de Rijksuniversiteit Groningen maandag voor de rechtbank in Almelo.Het voormalig hoofd technisch beheer van de universiteit wordt onder andere verdacht van ambtelijke corruptie. 'U heeft in de 45 jaar dat u daar gewerkt heeft uw eigen koninkrijkje gecreëerd', aldus één van de rechters.Hans G. (65) uit Harkstede zou zijn werkgever tussen 2008 en 2016 voor ten minste 1,1 miljoen euro benadeeld hebben. Zo bezorgde hij zijn zoon en voormalig schoondochter banen bij twee installatiebedrijven in Groningen en Peizermade.Door fake-opdrachten te verstrekken konden de bedrijven de loonkosten declareren bij de universiteit. Als beloning mochten ze tien procent bij de rekening opdrukken.'Valse arbeidsovereenkomsten waar niet voor gewerkt is, maar waar wel voor betaald werd', aldus de rechtbank in Almelo. Zo stond de zoon vier jaar lang op de loonlijst van het inmiddels failliete Mennes en Jager in de stad, terwijl hij er feitelijk maar drie weken en drie dagen heeft gewerkt.Via een soortgelijke constructie schafte de hoofdverdachte ook auto's aan voor zijn zoon, runde hij op kosten van de RUG een handeltje in bouwmaterialen, kocht hij zonnepanelen voor zijn secretaresse en schoot hij zijn leidinggevende te hulp bij de verbouw van zijn huis. Daarnaast was de RUG, zonder het zelf te weten, sponsor van de jaarlijkse visdag in Harkstede. Kosten: 3000 euro.De rechter wilde van Hans G. weten wat nou het motief was geweest. Was het kwade opzet, gemakzucht of misschien slordigheid? 'Ik ben gewoon niet sterk genoeg geweest. Toen het mis ging, had ik moeten ingrijpen. Ik begrijp niet hoe dit mij, ook gezien mijn staat van dienst bij de universiteit, heeft kunnen overkomen', aldus een zichtbaar geëmotioneerde verdachte.Volgens de reclassering kan zijn gedrag verklaard worden door zijn drang naar erkenning en bewondering. 'De verdachte is gewend om alles naar zijn hand te zetten. Niet uit geldelijk gewin, maar om mensen te helpen. Vaak tegen beter weten in', zo citeerde de rechter uit het reclasseringsrapport. 'Hij speelt Sinterklaas met andermans portemonnee.'De reclassering adviseert het Openbaar Ministerie om een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Mogelijk zou zelfs een werkstraf afdoende zijn. Het OM komt donderdag met de eis tegen de verdachten, onder wie de vrouw en zoon van Hans G. Dan wordt ook duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.