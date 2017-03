Lopsters zijn boos over bouwplannen wisselwoningen

Bewoners van de wijk Over de Wijmers in Loppersum zijn boos op de gemeente vanwege de slechte communicatie over de plannen om wisselwoningen te bouwen aan de Zwartelaan.

'De huizen komen achter onze woning en wij zijn bang voor de toenemende verkeersdrukte tijdens de bouw en na die tijd, als de mensen daar wonen', zegt Hetty Poelstra die in de wijk Over de Wijmers woont.Het gaat om twintig woningen die zijn bedoeld voor mensen die hun huis tijdelijk moeten verlaten omdat die aardbevingsbestendig wordt gemaakt. De huizen aan de Zwartelaan worden vijf tot tien jaar gebruikt als wisselwoning. Daarna is het afwachten wie de nieuwe bewoners worden.'Wie weet komen er asielzoekers of statushouders in', zegt Poelstra. Volgens de gemeente is dat niet het geval en is de kans groot dat de woningen in de toekomst worden verhuurd of verkocht als starterswoning.Tijdens de informatieavond die de gemeente maandagavond hield in het gemeentehuis, konden de bewoners met hun vragen terecht bij de medewerkers van het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente zelf.Agnes Niehuis, die ook in de wijk Over de Wijmers woont, vindt het een wassen neus. 'Alles is al vastgelegd. Ze hadden eerst met ons in gesprek moeten gaan, zodat ze op de hoogte zijn van onze zorgen en ideeën. Maar die stap is overgeslagen.'Volgens verantwoordelijk wethouder Pier Prins (CDA) bepaalt de NCG het tempo en zit de gemeente er zelf ook mee in de maag dat ze niet de besluiten heeft genomen. 'Maar we gaan de reacties van de omwonenden inventariseren en dat nemen we mee in de gesprekken met de andere twee partijen. En dan kunnen we de plannen waar nodig nog aanpassen.'Ook in Middelstum worden wisselwoningen gebouwd. Als alles volgens plan verloopt, worden de dertig huizen aan de Boerdamsterweg eind mei opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de woningen in Loppersum.In juni nemen de eerste bewoners hun intrek. Het gaat om huurders van de woningcorporaties Wierden en Borgen en woongroep Marenland. De komende weken wordt bekend wie er als eerste aan de beurt zijn.