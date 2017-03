Twee auto's te water

(Foto: Huisman Media) (Foto: 112Groningen/Martin Nuver)

Bergingsbedrijven konden maandagavond aan de bak: in Nieuwe Pekela rolde een auto het Pekelderdiep in, op de Noodweg bij Hoogkerk mistte een automobilist de bocht en reed ook het water in.

De bestuurder van deze auto haalde een nat pak, maar bleef ongedeerd. De auto in Nieuwe Pekela was leeg, de eigenaar was vergeten de handrem er op te zetten.



Beide auto's zijn door een berger opgevist en afgesleept.

Door: RTV Noord Correctie melden